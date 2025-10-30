Брэндон Уильямс о своем аресте: «Прошу прощения, что отвлекаю от сезона»
Брэндон Уильямс извинился перед коллегами и фанатами.
Разыгрывающего «Мэверикс» задержали с травой в аэропорту на прошлой неделе, из-за чего он пропустил 2 матча.
«Не могу вдаваться в детали, но прошу прощения за то, что отвлекаю от сезона. Полностью беру на себя ответственность за инцидент», – прокомментировал ситуацию защитник.
«Он уезжал на похороны друга. Потом этот эпизод. Мы все его поддерживаем», – заявил главный тренер команды Джейсон Кидд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости