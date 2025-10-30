Жорди Фернандес: «Хочу, чтобы Егор Дёмин заходил в «краску». Ему надо разобраться с этим вопросом»

Жорди Фернандес прокомментировал атакующие действия Егора Дёмина.

Россиянин пока ни разу не атаковал с ближней дистанции за первые 5 матчей в НБА .

«Ему надо разобраться с этим. Разумеется, хочу, чтобы он заходил в «краску». Он представляет опасность из-за дуги, но нельзя ограничиваться игрой на этой дистанции.

Меня устроит, если он будет часто попадать трехочковые и отдавать много передач, но в какой-то момент нужно действовать более агрессивно, когда идет игра в «бонусе». Работать под кольцом. И все подобное.

Это обычные шаги в нужном направлении. Я пока не беспокоюсь», – заключил главный тренер «Бруклина » на пресс-конференции.

Дёмин набрал 4 очка, 3 передачи, 1 подбор и 1 перехват за 16 минут в проигранном матче с «Атлантой», реализовав 1 из 6 трехочковых бросков.