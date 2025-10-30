Видео
«Кто это под номером двенадцать?» В Миннеаполисе удивились игре Джейка Ларэвиа

Появление Джейка Ларэвиа на паркете в Миннеаполисе вызвало вопросы.

После очередного появления форварда «Лейкерс» на площадке в четвертой четверти один из болельщиков громко выкрикнул: «Кто это под номером двенадцать?»

Пропускавший встречу из-за повреждения лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс отреагировал: «В этом все и дело! Я тоже не знаю!»

Играющие из-за травм с необычной ротацией «озерники» победили благодаря «баззеру» Остина Ривза. Сенсационный Ларэвиа набрал 27 очков, 8 подборов и 2 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
