Кейд Каннингем оформил дабл-дабл (30 + 10 передач) в крупной победе над «Орландо»

Кейд Каннингем набрал ход в матче с «Мэджик».

Разыгрывающий «Пистонс» оформил второй в сезоне дабл-дабл. На его счету 30 очков, 10 передач, 6 подборов, 3 перехвата и 3 блок-шота.

Каннингем реализовал 12 из 24 бросков с игры и 5 из 5 с линии, но был неточен из-за дуги – 1 из 7.

«Детройт» справился с «Орландо» у себя дома – 135:116. Поражение стало 4-м подряд для «Мэджик» (1-4).