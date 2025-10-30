Джейлен Браун набрал 30 очков и 5 подборов, «Бостон» разобрался с «Кливлендом»

Джейлен Браун и «Селтикс» набирают ход.

Лидер «Бостона » набрал 30 очков, 5 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот в победном матче с «Кливлендом » (125:105).

За 32 минуты Браун реализовал 12 из 20 с игры и 2 из 2 с линии.

Начав регулярный чемпионат с трех поражений, «кельты» затем одержали две победы подряд.