Фото
3

Егор Дёмин вернулся в состав «Нетс», набрав 4 очка и 3 передачи в проигранном матче с «Хоукс»

Егор Дёмин вернулся на площадку после пропущенной встречи с «Рокетс».

В домашнем матче с «Атлантой» (112:117) россиянин отыграл 16 минут со скамейки, набрав 4 очка, 1 подбор, 3 передачи и 1 перехват.

8-й номер драфта реализовал 1 из 6 с игры (все броски с дальней дистанции) и 1 из 2 с линии.

Поражение стало для «Нетс» пятым в пяти матчах со старта сезона.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
Баскетбол - фото
logoАтланта
logoЕгор Дёмин
logoБруклин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Бросок Ривза под сирену принес «Лейкерс» победу над «Миннесотой», 30 очков Брауна помогли «Бостону» разгромить «Кливленд» и другие результаты
53 минуты назад
Жорди Фернандес: «Хочу, чтобы Егор Дёмин заходил в «краску». Ему надо разобраться с этим вопросом»
сегодня, 05:30
Трэй Янг получил травму правого колена в игре с «Бруклином»
сегодня, 04:03Видео
Главные новости
Дюрэнт извинился перед фанатом в соцсетях за промахи с линии штрафных
15 минут назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет «Самару»
17 минут назад
Евролига. «Милан» сыграет с «Парижем», «Реал» примет «Фенербахче» и другие матчи
24 минуты назад
Остин Ривз: «Мне нельзя терять самообладание, потому что команда сейчас смотрит на меня»
29 минут назад
Лука Дончич близок к возвращению в строй
30 минут назад
Остин Ривз: «Леброн наверняка напишет мне, что я никакой, ведь у меня 14 промахов»
38 минут назадВидео
Яннис Адетокумбо о том, мешают ли ему слухи: «Вокруг меня носятся четыре маленьких гремлина. У меня нет времени читать все это»
50 минут назад
НБА. Бросок Ривза под сирену принес «Лейкерс» победу над «Миннесотой», 30 очков Брауна помогли «Бостону» разгромить «Кливленд» и другие результаты
53 минуты назад
Зак Лавин: «Сделал много всего хорошего в «Чикаго», жалею только, что не так много побеждал»
58 минут назад
Остин Ривз набрал 28 очков и отдал 16 результативных передач в победной игре с «Миннесотой»
сегодня, 06:08Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Студентски центар» примет КРКА
14 минут назад
Лука Дончич отреагировал на победный бросок Ривза символом GOAT
сегодня, 04:55Видео
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Бурк», «Манреса» крупно уступила «Бахчешехиру» и другие результаты
вчера, 21:57
Раиса Мусина потеряла сознание после удара локтем во время матча Кубка России
вчера, 20:56Видео
Александер Секулич о победе над «Пармой»: «Не люблю выделять отдельных игроков, но сегодня хотел бы отметить Андрея Воронцевича»
вчера, 20:36
Евгений Пашутин о матче с «Зенитом»: «Хочу похвалить ребят за то, что не сдались и боролись до конца»
вчера, 19:54
Миленко Богичевич: «Единственный положительный момент – сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона»
вчера, 17:45
«Детройт» активировал опции в контрактах Осара Томпсона, Рона Холланда и Маркуса Сассера на сезон-2026/27
вчера, 15:10
Форвард «Самары» Данила Походяев пропустит еще около месяца из-за травмы голеностопа
вчера, 09:11
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
28 октября, 21:59