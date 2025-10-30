Егор Дёмин вернулся в состав «Нетс», набрав 4 очка и 3 передачи в проигранном матче с «Хоукс»

Егор Дёмин вернулся на площадку после пропущенной встречи с «Рокетс».

В домашнем матче с «Атлантой» (112:117) россиянин отыграл 16 минут со скамейки, набрав 4 очка, 1 подбор, 3 передачи и 1 перехват.

8-й номер драфта реализовал 1 из 6 с игры (все броски с дальней дистанции) и 1 из 2 с линии.

Поражение стало для «Нетс» пятым в пяти матчах со старта сезона.