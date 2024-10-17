Эрик Споэльстра: «Джимми Батлер – сверхуникальный баскетболист»
На счету форварда «Майами» – 24 очка, 5 подборов, 3 передачи и 3 перехвата за 21 минуту на паркете. «Хит» победили «Хокс» – 120:111.
Главный тренер команды Эрик Споэльстра высоко оценил усилия игрока.
«Он сверхэффективен, очень активен и в защите тоже. Сверхуникальный баскетболист.
Может проделывать все это на обеих сторонах площадки на таком элитном уровне. Каждый из игроков основы выделялся в какой-то момент в этих предсезонных матчах. Сегодня Джимми постарался попасть в пару таких моментов», – заключил специалист.
Защитник Терри Розир подтвердил, что основные игроки ростера стараются вернуть командную «химию» и вкладывают значительные усилия в предсезонные матчи, включая бэк-ту-бэк, чтобы наладить взаимодействие. «Майами» одержал три победы подряд после проигрыша «Шарлотт» в первой предсезонной встрече.
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