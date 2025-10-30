56 очков от Кевина Дюрэнта и Джабари Смита на двоих позволили «Хьюстону» уверенно обыграть «Торонто»

Кевин Дюрэнт и Джабари Смит повели нападение «Рокетс» за собой.

Форварды набрали 56 очков на двоих. 7 игроков «Хьюстона » закончили матч с двузначным показателем результативности, команда победила «Рэпторс» со счетом 139:121.

В активе Кевина Дюрэнта 31 очко, 5 подборов и 3 блок-шота. Дюрэнт реализовал 11 из 19 бросков с игры, 4 из 8 из-за дуги и 5 из 8 с линии.

На счету Джабари Смита 25 очков, 5 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот при 8 точных из 16 попыток с игры, 4 из 9 из-за дуги и 5 из 6 с линии.

Со стороны «Торонто » также выделилась связка форвардов. Скотти Барнс набрал 31 очко, а Брэндон Ингрэм – 29. Но их усилий не хватило для конкуренции за победу на фоне полностью проигранной борьбы под щитами. «Хьюстон» опередил соперника по подборам – 53-22.