  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • 56 очков от Кевина Дюрэнта и Джабари Смита на двоих позволили «Хьюстону» уверенно обыграть «Торонто»
Видео
0

56 очков от Кевина Дюрэнта и Джабари Смита на двоих позволили «Хьюстону» уверенно обыграть «Торонто»

Кевин Дюрэнт и Джабари Смит повели нападение «Рокетс» за собой.

Форварды набрали 56 очков на двоих. 7 игроков «Хьюстона» закончили матч с двузначным показателем результативности, команда победила «Рэпторс» со счетом 139:121.

В активе Кевина Дюрэнта 31 очко, 5 подборов и 3 блок-шота. Дюрэнт реализовал 11 из 19 бросков с игры, 4 из 8 из-за дуги и 5 из 8 с линии.

На счету Джабари Смита 25 очков, 5 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот при 8 точных из 16 попыток с игры, 4 из 9 из-за дуги и 5 из 6 с линии.

Со стороны «Торонто» также выделилась связка форвардов. Скотти Барнс набрал 31 очко, а Брэндон Ингрэм – 29. Но их усилий не хватило для конкуренции за победу на фоне полностью проигранной борьбы под щитами. «Хьюстон» опередил соперника по подборам – 53-22.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoТоронто
logoНБА
logoСкотти Барнс
logoБаскетбол - видео
logoКевин Дюрэнт
logoХьюстон
logoДжабари Смит
logoБрэндон Ингрэм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт получил фол в атаке, проведя мячом по носу Джейлена Уилсона
28 октября, 11:25Видео
Купер Флэгг набрал 22 очка в первом победном матче за «Даллас»
27 октября, 05:23Видео
Скотти Барнс отправил Янниса Адетокумбо на паркет и пофлексил перед ним после забитого мяча
25 октября, 06:17Видео
Главные новости
Мэтт Барнс: «Эмбиид отрабатывает все свои деньги, когда на площадке, но он там не очень часто. Как долго еще «Сиксерс» будут принимать его такого?»
3 минуты назад
Дюрэнт извинился перед фанатом в соцсетях за промахи с линии штрафных
19 минут назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет «Самару»
21 минуту назад
Евролига. «Милан» сыграет с «Парижем», «Реал» примет «Фенербахче» и другие матчи
28 минут назад
Остин Ривз: «Мне нельзя терять самообладание, потому что команда сейчас смотрит на меня»
33 минуты назад
Лука Дончич близок к возвращению в строй
34 минуты назад
Остин Ривз: «Леброн наверняка напишет мне, что я никакой, ведь у меня 14 промахов»
42 минуты назадВидео
Яннис Адетокумбо о том, мешают ли ему слухи: «Вокруг меня носятся четыре маленьких гремлина. У меня нет времени читать все это»
54 минуты назад
НБА. Бросок Ривза под сирену принес «Лейкерс» победу над «Миннесотой», 30 очков Брауна помогли «Бостону» разгромить «Кливленд» и другие результаты
57 минут назад
Зак Лавин: «Сделал много всего хорошего в «Чикаго», жалею только, что не так много побеждал»
сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Студентски центар» примет КРКА
18 минут назад
Лука Дончич отреагировал на победный бросок Ривза символом GOAT
сегодня, 04:55Видео
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Бурк», «Манреса» крупно уступила «Бахчешехиру» и другие результаты
вчера, 21:57
Раиса Мусина потеряла сознание после удара локтем во время матча Кубка России
вчера, 20:56Видео
Александер Секулич о победе над «Пармой»: «Не люблю выделять отдельных игроков, но сегодня хотел бы отметить Андрея Воронцевича»
вчера, 20:36
Евгений Пашутин о матче с «Зенитом»: «Хочу похвалить ребят за то, что не сдались и боролись до конца»
вчера, 19:54
Миленко Богичевич: «Единственный положительный момент – сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона»
вчера, 17:45
«Детройт» активировал опции в контрактах Осара Томпсона, Рона Холланда и Маркуса Сассера на сезон-2026/27
вчера, 15:10
Форвард «Самары» Данила Походяев пропустит еще около месяца из-за травмы голеностопа
вчера, 09:11
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
28 октября, 21:59