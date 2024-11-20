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Уилл Бартон: «Кобе Брайант не только освоил игру Майкла Джордана, но и сделал ее немного лучше»

Уилл Бартон объяснил, почему считает Кобе Брайанта лучшим игроком в истории.

«Он взял предыдущего величайшего игрока в истории, перенял его игру и не только освоил ее, но, как мне кажется, сделал ее немного лучше. Он переосмыслил ее и добавил немного больше блеска, не считая атлетичности.

Говорят, что Леброн – универсальный игрок. Как правило, имеется в виду его умение отдавать передачи.  Но я все время повторяю, что Кобе и Майк были одаренными распасовщиками, но суть игры заключается в том, чтобы набирать очки. Кобе и Майк это понимали, поэтому все время пытались доставить мяч в кольцо. Нужно были остановить их, чтобы они отдали передачу. Я считаю, что так и надо играть.

Поэтому эти двое находятся на другом уровне. Есть Майк и Кобе, а потом все остальные. И я считаю, что Кобе немного лучше, чем Майк», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Ball Don’t Stop в соцсети X
logoКобе Брайант
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