Уилл Бартон: «Кобе Брайант не только освоил игру Майкла Джордана, но и сделал ее немного лучше»

Уилл Бартон объяснил, почему считает Кобе Брайанта лучшим игроком в истории.

«Он взял предыдущего величайшего игрока в истории, перенял его игру и не только освоил ее, но, как мне кажется, сделал ее немного лучше. Он переосмыслил ее и добавил немного больше блеска, не считая атлетичности.

Говорят, что Леброн – универсальный игрок. Как правило, имеется в виду его умение отдавать передачи. Но я все время повторяю, что Кобе и Майк были одаренными распасовщиками, но суть игры заключается в том, чтобы набирать очки. Кобе и Майк это понимали, поэтому все время пытались доставить мяч в кольцо. Нужно были остановить их, чтобы они отдали передачу. Я считаю, что так и надо играть.

Поэтому эти двое находятся на другом уровне. Есть Майк и Кобе, а потом все остальные. И я считаю, что Кобе немного лучше, чем Майк», – сказал бывший игрок НБА .