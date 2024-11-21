Роналду о том, сыграет ли он с сыном за одну команду по примеру Леброна: «Посмотрим, как будут чувствовать себя мои ноги»
Криштиану Роналду не исключил, что будет играть с сыном за одну команду.
Блогер Мистер Бист спросил у 39-летнего форварда, планирует ли он сыграть на профессиональном уровне в одной команде со своим сыном, упомянув баскетболиста Леброна Джеймса и его сына Бронни, выступающих за «Лейкерс».
«Посмотрим. Моему сыну 14 лет, посмотрим, как будут чувствовать себя мои ноги»», – сказал Роналду.
Напомним, Леброн и его сын Бронни впервые сыграли вместе 7 октября 2024 года в предсезонном матче НБА с «Финиксом».
Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду
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