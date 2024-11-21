Антонио Ривс набрал 34 очка без единой потери
Новичок «Пеликанс» вошел в историю НБА.
Атакующий защитник «Нового Орлеана» Антонио Ривс завершил матч против «Кливленда» (100:128) с 34 очками (14 из 25 с игры), 5 подборами, 3 передачами и без единой потери.
Это наибольшее количество очков без потерь для новичка, выбранного во втором раунде драфта, с 1985 года (эпоха лотереи драфта НБА).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Pelicans Nation в соцсети X
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