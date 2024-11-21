Антонио Ривс набрал 34 очка без единой потери

Новичок «Пеликанс» вошел в историю НБА.

Атакующий защитник «Нового Орлеана» Антонио Ривс завершил матч против «Кливленда » (100:128) с 34 очками (14 из 25 с игры), 5 подборами, 3 передачами и без единой потери.

Это наибольшее количество очков без потерь для новичка, выбранного во втором раунде драфта, с 1985 года (эпоха лотереи драфта НБА ).