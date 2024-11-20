«Новый Орлеан» подпишет контракт с Элфридом Пэйтоном

Элфрид Пэйтон пополнит состав «Нового Орлеана».

Разыгрывающий защитник (30 лет, 191 см) согласился заключить сделку с «Пеликанс», сообщает ESPN.com со ссылкой на агента игрока.

Пэйтон , 10-й номер драфта 2014 года, участвовал в тренировочном лагере «Пеликанс» и теперь возвращается в команду в связи с травмами стартовых защитников Деджонте Мюррэя (перелом руки) и Си Джей Макколлума (растяжение приводящей мышцы).