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«Новый Орлеан» подпишет контракт с Элфридом Пэйтоном

Элфрид Пэйтон пополнит состав «Нового Орлеана».

Разыгрывающий защитник (30 лет, 191 см) согласился заключить сделку с «Пеликанс», сообщает ESPN.com со ссылкой на агента игрока.

Пэйтон, 10-й номер драфта 2014 года, участвовал в тренировочном лагере «Пеликанс» и теперь возвращается в команду в связи с травмами стартовых защитников Деджонте Мюррэя (перелом руки) и Си Джей Макколлума (растяжение приводящей мышцы).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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