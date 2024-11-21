«Для этого и нужен тренерский штаб». Ассистенты заставили Кенни Эткинсона поставить Джейлона Тайсона в основу

«Кливленд» обыграл «Новый Орлеан» – 128:100.

Новичок клуба 21-летний форвард Джейлон Тайсон набрал 16 очков, 11 подборов, 7 передач и 2 перехвата за 37 минут, начав встречу в стартовой пятерке.

«Это заслуга моих ассистентов. Они заставили меня поставить его в основу. Я был против. Он же вообще еще толком не играл. Так что я был очень неуверен, но они продолжали настаивать. Ехал в лифте с Демарре Кэллолом, и он снова заговорил о том, что Тайсон долже выйти в основе. Сказал, что молодому парню очень важно поиграть с ветеранами из стартовой пятерки. Это был хороший аргумент. Для этого и нужен штаб. Это оказалось отличным предложением, которое помогло ему найти свою игру», – рассказал главный тренер Кенни Эткинсон .