«Гордимся его стойкостью». Элфрид Пэйтон дебютировал за «Пеликанс»

«Новый Орлеан» подписал Элфрида Пэйтона.

Разыгрывающий получил место в составе и время на площадке из-за травм защитников команды.

Пэйтон дебютировал в проигранном матче с «Кливлендом» (100:128) и набрал 11 очков, 5 подборов и 8 передач за 22 минуты. Пэйтон вышел в основном составе и реализовал 5 из 8 бросков с игры.

«Он не играл 2 сезона, мы гордимся его стойкостью, верой, которая потребовалась, чтобы стоять на своем. Благодарен тому, что «Пеликанс» оказались в положении, которое вернуло его в НБА. Он здесь на своем месте. Он разыгрывающий НБА», – заявил главный тренер «Нового Орлеана» Уилли Грин.