Стефен Карри дал пять юному болельщику после попадания с фолом

Стефен Карри поучаствовал в трогательном моменте с болельщиком.

Эпизод произошел во время победного матча «Голден Стэйт » с «Атлантой» (120:97).

За 5:09 до конца первой четверти Карри прошел в трехсекундную зону и, ненадолго потеряв мяч, подобрал его и бросил в кольцо в падении. Разыгрывающий «Уорриорз» набрал 2 очка с фолом, после чего подошел с юному болельщику и дал пять.