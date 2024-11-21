Стефен Карри дал пять юному болельщику после попадания с фолом
Стефен Карри поучаствовал в трогательном моменте с болельщиком.
Эпизод произошел во время победного матча «Голден Стэйт» с «Атлантой» (120:97).
За 5:09 до конца первой четверти Карри прошел в трехсекундную зону и, ненадолго потеряв мяч, подобрал его и бросил в кольцо в падении. Разыгрывающий «Уорриорз» набрал 2 очка с фолом, после чего подошел с юному болельщику и дал пять.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости