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Стефен Карри дал пять юному болельщику после попадания с фолом

Стефен Карри поучаствовал в трогательном моменте с болельщиком.

Эпизод произошел во время победного матча «Голден Стэйт» с «Атлантой» (120:97).

За 5:09 до конца первой четверти Карри прошел в трехсекундную зону и, ненадолго потеряв мяч, подобрал его и бросил в кольцо в падении. Разыгрывающий «Уорриорз» набрал 2 очка с фолом, после чего подошел с юному болельщику и дал пять.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
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