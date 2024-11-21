Дрэймонд Грин: «Стив Керр и Стеф Карри насели на меня по поводу потерь мяча»

Дрэймонд Грин рассказал о работе над ошибками.

«Стив Керр в последнее время и Стеф Карри насели на меня по поводу моих потерь.

Стив устроил мне целую сессию с разбором видео перед матчем. Я все время старался работать над тем, чтобы отказываться от рискованных действий в концовках матчей. Мы много говорили об этом со Стефом. Но он показал мне целую серию эпизодов в середине площадки, когда меня заставляют торопиться.

Сегодня я опять чуть не потерял мяч из-за спешки один раз. Но были 5-6 моментов, когда я вспоминал отсмотренный материал и смог избежать потерь.

Так что он постоянно настаивал на этом, и мне это помогло. Думаю, что я неплохо провел работу над ошибками», – заключил Грин.

6 потерь форварда в прошлом матче против «Клипперс» стали одной из причин поражения команды.

В победной встрече с «Атлантой» (120:97) Грин потерял мяч 3 раза.