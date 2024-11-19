  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стеф Карри сделал передачу на Гэри Пэйтона на последних секундах матча с «Клипперс» при «-3». «Уорриорз» потерпели 3-е поражение в сезоне
Видео
8

Стеф Карри сделал передачу на Гэри Пэйтона на последних секундах матча с «Клипперс» при «-3». «Уорриорз» потерпели 3-е поражение в сезоне

«Уорриорз» потерпели 3-е поражение в сезоне, уступив «Клипперс» со счетом 99:102.

У «Голден Стэйт» был шанс на спасение в концовке, когда затяжная атака при «-3» обернулась промахами Стефена Карри и Гэри Пэйтона из-за дуги.

Лидер НБА по точным 3-очковым сделал передачу на Пэйтона на последних секундах, рядом с ним в этот момент находилось несколько оппонентов.

На счету Карри 26 очков при 6 из 15 из-за дуги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
logoГолден Стэйт
logoКлипперс
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoСтефен Карри
logoГэри Пэйтон II
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефен Карри – первый игрок в истории НБА, который реализовал 7+ трехочковых в четырех матчах подряд
915 февраля, 15:29Видео
Пол Джордж стал автором победного 3-очкового в игре с «Голден Стэйт»
133 декабря 2023, 03:55Видео
Стефен Карри получил технический фол за эмоциональную реакцию на судейское решение
71 декабря 2023, 04:46Видео
Стефен Карри, Майлз Тернер и Гэри Пэйтон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
34 ноября 2023, 07:00Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Док Риверс о штрафе: «Это как твоя девушка приходит в плохом наряде и спрашивает: «Что думаешь?» Если ответить правильно, у тебя проблемы»
2 минуты назад
Единая лига ВТБ на 1-м месте среди топ-лиг по проценту очков, которые набирают местные баскетболисты
11 минут назад
Джулиус Рэндл совершил пробежку перед победным броском в матче с «Финиксом»
619 минут назадВидео
Док Риверс: «Даже если у Лилларда не идет игра, в решающий момент хочется, чтобы мяч оказался в его руках»
153 минуты назад
Трэй Янг реализовал 1 из 7 с игры, но отдал рекордные для себя в сезоне 19 передач в матче с «Кингз»
2сегодня, 06:39Видео
НБА. «Милуоки» одолел «Хьюстон», 12+16 от Хардена помогли «Клипперс» выиграть у «Голден Стэйт» и другие результаты
134сегодня, 06:07
Ар Джей Барретт набрал 39 очков, 9 подборов и 5 передач в победном матче с «Индианой»
2сегодня, 05:59Видео
Трехкратный участник Матча звезд Боб Лав умер в возрасте 81 года
сегодня, 05:52
Дайсон Дэниэлс совершил победный блок-шот в решающем владении матча «Кингз» – «Хоукс»
2сегодня, 05:36Видео
Бронни Джеймс вряд ли поможет «Лейкерс» в матче с «Ютой» из-за ушиба пятки
15сегодня, 05:25
Ко всем новостям
Последние новости
Дерозан, Сабонис и Монк близки к возвращению состав «Сакраменто»
243 минуты назад
«Давай домой». Джимми Батлер посмеялся над «Сиксерс» после разгромной победы
5сегодня, 06:29Видео
Чемпионат Италии. «Кремона» уступила «Милану»
вчера, 20:55
Майк Джеймс о Саше Обрадовиче: «Ты превратил ужасную команду с ужасной версией меня в одного из лидеров европейского баскетбола»
вчера, 20:50
Джимми Батлер вернется в состав «Майами» в матче против «Сиксерс»
2вчера, 20:40
«Денвер» пытался заполучить Луку Дончича в 2018 году через обмен 2-го драфт-пика «Сакраменто»
7вчера, 19:22
Джонатан Мотли продолжит карьеру в G-лиге (Джейк Фишер)
1вчера, 18:30
Йонас Мачюлис стал генменеджером «Литкабелиса»
вчера, 17:59
Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин: «Пока не обыграли ни один клуб из большой четверки. Однако сезон длинный, в команде нет равнодушных»
2вчера, 17:46
Марио Хезоня: «Нелепо, что до сих пор есть конфликты матчей сборных и клубов»
вчера, 15:33