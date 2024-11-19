Стеф Карри сделал передачу на Гэри Пэйтона на последних секундах матча с «Клипперс» при «-3». «Уорриорз» потерпели 3-е поражение в сезоне
«Уорриорз» потерпели 3-е поражение в сезоне, уступив «Клипперс» со счетом 99:102.
У «Голден Стэйт» был шанс на спасение в концовке, когда затяжная атака при «-3» обернулась промахами Стефена Карри и Гэри Пэйтона из-за дуги.
Лидер НБА по точным 3-очковым сделал передачу на Пэйтона на последних секундах, рядом с ним в этот момент находилось несколько оппонентов.
На счету Карри 26 очков при 6 из 15 из-за дуги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
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