Стеф Карри сделал передачу на Гэри Пэйтона на последних секундах матча с «Клипперс» при «-3». «Уорриорз» потерпели 3-е поражение в сезоне

«Уорриорз» потерпели 3-е поражение в сезоне, уступив «Клипперс» со счетом 99:102.

У «Голден Стэйт » был шанс на спасение в концовке, когда затяжная атака при «-3» обернулась промахами Стефена Карри и Гэри Пэйтона из-за дуги.

Лидер НБА по точным 3-очковым сделал передачу на Пэйтона на последних секундах, рядом с ним в этот момент находилось несколько оппонентов.

На счету Карри 26 очков при 6 из 15 из-за дуги.