Стефен Карри о 5-м чемпионском титуле: «Это единственное, ради чего я сейчас играю»

Стефен Карри признался, что жаждет выиграть пятый титул чемпиона.

«Честно говоря, это единственное, ради чего я сейчас играю. Это единственное, что имеет значение с точки зрения достижений.

Я все еще люблю играть в эту игру. Я все еще люблю приходить на работу каждый день. Баскетбол все еще доставляет мне удовольствие. Я все еще готов к тому, чтобы каждый вечер пытаться выяснить, как победить», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт ».