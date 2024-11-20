Стефен Карри о 5-м чемпионском титуле: «Это единственное, ради чего я сейчас играю»
Стефен Карри признался, что жаждет выиграть пятый титул чемпиона.
«Честно говоря, это единственное, ради чего я сейчас играю. Это единственное, что имеет значение с точки зрения достижений.
Я все еще люблю играть в эту игру. Я все еще люблю приходить на работу каждый день. Баскетбол все еще доставляет мне удовольствие. Я все еще готов к тому, чтобы каждый вечер пытаться выяснить, как победить», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NBC Sports Bay Area
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