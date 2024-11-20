2

Стефен Карри о 5-м чемпионском титуле: «Это единственное, ради чего я сейчас играю»

Стефен Карри признался, что жаждет выиграть пятый титул чемпиона.

«Честно говоря, это единственное, ради чего я сейчас играю. Это единственное, что имеет значение с точки зрения достижений.

Я все еще люблю играть в эту игру. Я все еще люблю приходить на работу каждый день. Баскетбол все еще доставляет мне удовольствие. Я все еще готов к тому, чтобы каждый вечер пытаться выяснить, как победить», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NBC Sports Bay Area
logoСтефен Карри
logoГолден Стэйт
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефен Карри поздравил Джеймса Хардена со вторым местом по трехочковым
7вчера, 14:50Видео
Стеф Карри сделал передачу на Гэри Пэйтона на последних секундах матча с «Клипперс» при «-3». «Уорриорз» потерпели 3-е поражение в сезоне
16вчера, 06:19Видео
Джеймс Харден о рейтинге по трехочковым за карьеру: «Не думаю, что кто-то опередит Стефа Карри»
1918 ноября, 12:59
Андре Игудала: «До сих пор удивляюсь, что стал MVP в 2015 году»
3518 ноября, 08:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Финикс» примет «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» встретится с «Атлантой» и другие матчи
29 минут назад
Деннис Смит: «Дирк Новицки должен мне 10 000 долларов»
сегодня, 16:14
«Хорошо, я в деле». Эргин Атаман рассказал, как «Панатинаикос» сохранил Кендрика Нанна при помощи Porsche
сегодня, 15:51
Скотти Пиппен-младший о травмах в «Мемфисе»: «Мы заботимся о своем здоровье. Многие из этих травм дурацкие»
сегодня, 15:32
Наджи Маршалл о Луке Дончиче: «Первая символическая пятерка по игре в защите»
5сегодня, 15:14
Тимофей Мозгов дал совет Егору Демину: «Быть собой и много работать. Иногда не надо слушать тренера»
3сегодня, 14:12
«Новый Орлеан» подпишет контракт с Элфридом Пэйтоном
1сегодня, 13:16
Евролига. «Виртус» примет «Фенербахче»
сегодня, 13:10
Журналист Исмаил Шенол стал спортивным директором «Анадолу Эфеса»
1сегодня, 11:59
Зак Иди может пропустить несколько недель из-за травмы голеностопа
5сегодня, 09:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Очень яркая». Джей Джей Редик недоволен дизайном площадки «Лейкерс» в Кубке НБА
154 минуты назадФото
Антон Понкрашов о Кубке Дружбы: «Соперники более серьезные, чем летом. Легкой прогулки не получится»
1сегодня, 15:59
«Хьюстон» не заинтересован в обмене Амена Томпсона и Тари Исона
сегодня, 14:53
Многие команды-претенденты интересуются Кэмероном Джонсоном
2сегодня, 14:43
Томас Эртель покинул Китай и хочет вернуться в Евролигу
сегодня, 14:26
Федерация баскетбола Израиля призывает ФИБА не выдавать открепительное письмо на Джонатана Мотли
сегодня, 14:21
«Итак, что ты умеешь?» Бен Симмонс исполнил «сквозняк» из трехсекундной зоны
4сегодня, 13:53Видео
Расселл Уэстбрук получил технический за то, что грозно посмотрел на Санти Альдаму
8сегодня, 13:40Видео
Тайриз Макси о роли на командном собрании: «Хотел высказаться»
1сегодня, 13:27
Горан Филипович покинул «Валенсию»
сегодня, 12:34