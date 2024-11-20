«Все постоянно называют меня лжецом. И кто я теперь?» Леброн Джеймс напомнил, как хвалил Далтона Кнехта в прошлом сезоне

Леброн Джеймс напомнил, как публично хвалил Далтона Кнехта в прошлом сезоне.

«Что я в нем увидел? Не знаю, все то же самое, о чем я говорил в прошлом сезоне. Все в интернете постоянно называют меня лжецом. Говорят, что я лгу обо всем. И кто я теперь?

Я уже это говорил. Я наблюдал за ним. Я внимательно наблюдал за ним. Не думал, что он попадет к нем. Мне казалось, что это невозможно. Не представляю, как это произошло. Но я рад, что он здесь. Я точно знал, что мы получили, когда выбрали его под 17-м номером», – сказал форвард «Лейкерс ».