«Все постоянно называют меня лжецом. И кто я теперь?» Леброн Джеймс напомнил, как хвалил Далтона Кнехта в прошлом сезоне
Леброн Джеймс напомнил, как публично хвалил Далтона Кнехта в прошлом сезоне.
«Что я в нем увидел? Не знаю, все то же самое, о чем я говорил в прошлом сезоне. Все в интернете постоянно называют меня лжецом. Говорят, что я лгу обо всем. И кто я теперь?
Я уже это говорил. Я наблюдал за ним. Я внимательно наблюдал за ним. Не думал, что он попадет к нем. Мне казалось, что это невозможно. Не представляю, как это произошло. Но я рад, что он здесь. Я точно знал, что мы получили, когда выбрали его под 17-м номером», – сказал форвард «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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