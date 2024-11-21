Десмонд Бэйн показал жест «выстрела» в сторону Калеба Мартина

Калеб Мартин был недоволен поведением Десмонда Бэйна.

Защитник «Мемфиса » показал жест «выстрела» в адрес форварда «Филадельфии» во второй четверти матча после заброшенного трехочкового. Недовольство Мартина привело к физическому контакту, обсуждению и двойному техническому замечанию для баскетболистов.

«Гриззлис» победили у себя дома со счетом 117:111. На счету Бэйна 21 очко, 10 подборов и 6 передач. В активе Мартина – 2 очка, 3 подбора, 4 передачи и 3 блок-шота.