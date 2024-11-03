Джоэл Эмбиид толкнул репортера в раздевалке в результате конфликта, НБА проведет расследование инцидента
После проигранного матча с «Мемфисом» (107:124) центровой «Сиксерс» присутствовал в раздевалке во время интервью.
Эмбиид был недоволен обозревателем The Philadelphia Inquirer Маркусом Ховардом, написавшим колонку, в которой мимоходом упоминались погибший брат баскетболиста и названный в его честь сын Артур. Ранее центровой уже упоминал имя Ховарда, когда отвечал на вопрос о желании играть и заявлял, что «слишком многое сделал для чертова города».
«Джоэл Эмбиид постоянно указывает на рождение своего сына Артура как на ключевой момент в своей баскетбольной карьере. Он говорит, что хочет оставить наследие для своего сына, названного в честь брата, который погиб в автокатастрофе, когда Эмбиид проводил первый год в качестве игрока «Филадельфии».
Но чтобы хорошо делать свою работу, для начала надо на нее прийти. Эмбиид отлично справляется с обратным. В своих 11 сезонах он постоянно находится в плохой форме. Которая, судя по всему, отложила и его дебют в этом году», – написал репортер.
«Ты можешь говорить, что я отстой. Что угодно обо мне как об игроке. Но никогда не упоминай моего умершего брата. Не говори о моей семье. Хочешь говорить со мной как мужчина, о баскетболе – хорошо. Но если ты снова заговоришь о моей семье – у нас будут проблемы», – заявил Эмбиид в раздевалке.
Словесная перепалка между спортсменом и репортером перешла в физическую, когда центровой толкнул журналиста, и охранники и партнеры были вынуждены вмешаться.
Представитель НБА заявил, что лига начала расследование инцидента.
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