Никола Йокич, Лука Дончич и Яннис Адетокумбо возглавляют Топ-100 игроков НБА по верии The Ringer

The Ringer обновил рейтинг Топ-100 игроков НБА.

Первое место в рейтинге занимает действующий MVP лиги центровой «Денвера» Никола Йокича . На втором месте – разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, на третьем – форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо.

В пятерку лидеров также входят Джейсон Тейтум («Бостон») и Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»).

Топ-25 игроков НБА по версии The Ringer:

1. Никола Йокич

2. Лука Дончич

3. Яннис Адетокумбо

4. Джейсон Тейтум

5. Шэй Гилджес-Александер

6. Стефен Карри

7. Кевин Дюрэнт

8. Энтони Дэвис

9. Джоэл Эмбиид

10. Энтони Эдвардс

11. Леброн Джеймс

12. Джейлен Брансон

13. Джейлен Браун

14. Девин Букер

15. Донован Митчелл

16. Виктор Вембаньяма

17. Джа Морэнт

18. Тайриз Халибертон

19. Домантас Сабонис

20. Де’Аарон Фокс

21. Паоло Банкеро

22. Бэм Адебайо

23. Кавай Ленард

24. Тайриз Макси

25. Кайри Ирвинг