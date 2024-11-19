Никола Йокич пропустит третий матч подряд по личным причинам
Никола Йокич не сыграет в сегодняшнем матче против «Мемфиса».
Центровой «Денвера» продолжает отсутствовать по личным причинам. Предыдущие два матча «Наггетс» проиграли.
Йокич, главный претендент на награду MVP, в этом сезоне набирает в среднем 29,7 очка, 13,7 подбора и 11,7 передачи за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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