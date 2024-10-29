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Джош Ховард о недооцененном аспекте игры Дирка Новицки: «Он знал, где должен был находиться каждый игрок в защите»

Джош Ховард назвал защиту одним из самых недооцененных аспектов игры Новицки.

«Дирк Новицки передал мне свои знания о защите. Хотя у него было две левых ноги, он знал, где должен был находиться каждый игрок. Я вас уверяю. Потому что, если подумать, как, черт возьми, мы достигли того, чего достигли, когда «Даллас» впервые вышел в финал НБА, без бигмена, кроме Эрика Дампьера и ДеСаганы Диопа?

Нам приходилось полагаться на Дирка, когда мы играли маленькой пятеркой. В некоторых матчах мне приходилось играть на позиции тяжелого форварда, Джерри Стэкхауз был вторым номером, Маркиз Дэниэлс был третьим. Так что, что касается защиты, я определенно слушал Дирка», – рассказал бывший игрок «Далласа».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Forgotten Seasons
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logoДжош Ховард
logoДирк Новицки
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