Джош Ховард о недооцененном аспекте игры Дирка Новицки: «Он знал, где должен был находиться каждый игрок в защите»
Джош Ховард назвал защиту одним из самых недооцененных аспектов игры Новицки.
«Дирк Новицки передал мне свои знания о защите. Хотя у него было две левых ноги, он знал, где должен был находиться каждый игрок. Я вас уверяю. Потому что, если подумать, как, черт возьми, мы достигли того, чего достигли, когда «Даллас» впервые вышел в финал НБА, без бигмена, кроме Эрика Дампьера и ДеСаганы Диопа?
Нам приходилось полагаться на Дирка, когда мы играли маленькой пятеркой. В некоторых матчах мне приходилось играть на позиции тяжелого форварда, Джерри Стэкхауз был вторым номером, Маркиз Дэниэлс был третьим. Так что, что касается защиты, я определенно слушал Дирка», – рассказал бывший игрок «Далласа».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Forgotten Seasons
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