Тре Мэнн поставил сверху через Ноа Клауни

Тре Мэнн исполнил эффектный данк.

Защитник «Шарлотт » поставил сверху через форварда «Бруклина » Ноа Клауни.

В активе Мэнна 19 очков, 3 подбора и 6 передач. «Нетс» победили со счетом 116:115.