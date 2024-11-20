Чарльз Баркли: «Дюрэнт и Ирвинг вышвырнули Кенни Эткинсона из «Бруклина». А этот парень знает, как тренировать»
Чарльз Баркли считает, что Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг допустили ошибку.
«Бруклин» в 2020 году уволил тренера, что, по слухам, было сделано под давлением пришедших в клуб суперзвезд Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга.
57-летний специалист вернулся на пост главного тренера минувшим летом и помог «Кавальерс» стартовать с 15 побед.
«Три или четыре года назад мы хвалили Кенни Эткинсона за то, что он проделал отличную работу в «Бруклине». Считалось, что в лиге появился еще один очень хороший тренер. Потом появились Дюрэнт с Ирвингом и вышвырнули его с корабля.
А этот парень знает, как тренировать, не в обиду другим тренерам. Он не такой, как все, не жаловался, отошел в сторону», – заявил член Зала славы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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