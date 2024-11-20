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Тимофей Мозгов дал совет Егору Демину: «Быть собой и много работать. Иногда не надо слушать тренера»

Тимофей Мозгов дал совет российскому защитнику BYU Егору Демину.

«Совет простой – быть собой и много-много работать.

Есть и неправильный совет – иногда не надо слушать тренера. Иногда тренеры в угоду своей системе могут начинать ломать игрока, если тот в чем-то не устраивает – заставлять делать одно и не делать другое, в чем он, например, хорош.

Нужно понимать, что тренер у тебя год или два, потом ты меняешь команду и тренера, а игра твоя ломается и ты перестаешь быть самим собой. Мне кажется, что это главный совет – найти ту грань, где ты сможешь остаться собой и не поддаться на давление тренера. Это сложно, но если это сделать, то просто топчик», – сказал бывший центровой НБА и сборной России.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Два кольца»
logoЕгор Демин
университет Бригама Янга
logoТимофей Мозгов
logoNCAA
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