Бен Симмонс получит отдых в матче с «Кавальерс» в субботу. «Нетс» по-прежнему не хотят задействовать его два дня подряд
Бен Симмонс отдохнет в матче с «Кавальерс» в субботу.
Защитник «Бруклина» пропустит встречу с лидером чемпионата по решению тренерского штаба. «Нетс» по-прежнему не хотят задействовать австралийца два дня подряд.
В пятницу Бен набрал 8 очков (4 из 6 с игры), 6 подборов и 8 передач за 27 минут в проигранном матче с «Бостоном» (104:108). Симмонс впервые в сезоне начал встречу на скамейке запасных.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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