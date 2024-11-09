Бен Симмонс получит отдых в матче с «Кавальерс» в субботу. «Нетс» по-прежнему не хотят задействовать его два дня подряд

Бен Симмонс отдохнет в матче с «Кавальерс» в субботу.

Защитник «Бруклина » пропустит встречу с лидером чемпионата по решению тренерского штаба. «Нетс» по-прежнему не хотят задействовать австралийца два дня подряд.

В пятницу Бен набрал 8 очков (4 из 6 с игры), 6 подборов и 8 передач за 27 минут в проигранном матче с «Бостоном» (104:108). Симмонс впервые в сезоне начал встречу на скамейке запасных.