Бен Симмонс набрал 6 очков, 5 подборов и 12 передач за 22 минуты в матче с «Пеликанс»
Бен Симмонс помог «Бруклину» победить «Новый Орлеан».
Австралийский защитник «Нетс» набрал 6 очков, 5 подборов, 12 передач и 2 перехвата.
За 22 минуты со скамейки Симмонс реализовал 3 из 5 с игры. «Бруклин» выиграл со счетом 107:105 в гостях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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