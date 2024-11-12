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Бен Симмонс набрал 6 очков, 5 подборов и 12 передач за 22 минуты в матче с «Пеликанс»

Бен Симмонс помог «Бруклину» победить «Новый Орлеан».

Австралийский защитник «Нетс» набрал 6 очков, 5 подборов, 12 передач и 2 перехвата.

За 22 минуты со скамейки Симмонс реализовал 3 из 5 с игры. «Бруклин» выиграл со счетом 107:105 в гостях.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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