Бен Симмонс: «Когда упорно трудишься, играешь и работаешь над собой, становишься лучше»

«Бруклин» превосходит ожидания экспертов на старте сезона.

Команда, которую многие считали худшей в НБА , идет с результатом 5-7 на 8-м месте в Восточной конференции НБА.

«Слова не имеют никакого значения. Они нас не заботят. Это просто кто-то что-то сказал. Пока они не в зале с нами и не определяют направление нашего движения, это просто слова. Даже не знаю, как к ним относиться. Мы много работаем и играем изо всех сил. Вот, что случается, когда ты усердно трудишься, играешь и работаешь над собой. Ты становишься лучше», – заявил Симмонс .

Разыгрывающий набирает 6,1 очка, 6 подборов и 7,1 передачи при 62,2% с игры на старте сезона.

«Сначала непривычно защищаться по всей площадке, бороться на щитах и играть на том очень высоком уровне, которого от нас требуют. Но тренеры подготовили нас достаточно. С нынешним уровнем физической подготовки от нас действительно можно этого ожидать.

Нужно доверие. Доверие и результаты. Пройти весь процесс. Когда ты проходишь весь процесс и видишь, как все работает, это откладывается в твоей ДНК. Это непросто, но именно так и становятся хорошей командой», – прокомментировал результаты «Нетс» форвард Кэмерон Джонсон .