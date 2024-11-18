Джеймс Харден: «Спасибо Кей Ди, Рассу и «Оклахоме», у них был готовый план работы, когда я пришел»

Джеймс Харден вышел на 2-е место в НБА по количеству трехочковых за карьеру.

Кевин Дюрэнт поздравил бывшего одноклубника с достижением. Харден отреагировал на поздравление и вспомнил о начале карьеры в первой команде на пресс-конференции.

«У них был готовый план работы. Когда я пришел в организацию, мне осталось только встать в строй. Три года с командой сильно помогли мне в дальнейшей карьере в НБА. С того времени я чувствовал себя комфортно и уверенно. Когда меня обменяли в «Хьюстон», я знал, что добьюсь успеха. Спасибо Кей Ди, Рассу и всей организации «Тандер», – заявил защитник «Клипперс».