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Джеймс Харден: «Спасибо Кей Ди, Рассу и «Оклахоме», у них был готовый план работы, когда я пришел»

Джеймс Харден вышел на 2-е место в НБА по количеству трехочковых за карьеру.

Кевин Дюрэнт поздравил бывшего одноклубника с достижением. Харден отреагировал на поздравление и вспомнил о начале карьеры в первой команде на пресс-конференции.

«У них был готовый план работы. Когда я пришел в организацию, мне осталось только встать в строй. Три года с командой сильно помогли мне в дальнейшей карьере в НБА. С того времени я чувствовал себя комфортно и уверенно. Когда меня обменяли в «Хьюстон», я знал, что добьюсь успеха. Спасибо Кей Ди, Рассу и всей организации «Тандер», – заявил защитник «Клипперс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Джеймса Хардена, соцсети репортера Джоуи Линна
logoКлипперс
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoРасселл Уэстбрук
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