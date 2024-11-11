Эргин Атаман восстановится к матчу Евролиги с «Маккаби» во вторник

Эргин Атаман почувствовал себя плохо после домашней победы «Пао».

Главный тренер «Панатинаикоса » был доставлен в больницу на обследование из-за плохого самочувствия после домашней победы над «Перистери» (104:68) в матче чемпионата Греции.

Выяснилось, что у турецкого специалиста грипп.

«Дома началось экстренное лечение, и завтра вечером я буду вместе со своей командой на матче Евролиги против «Маккаби», – проинформировал Атаман .

Во вторник «Пао» примет «Маккаби Тель-Авив » в рамках Евролиги , затем отправится в Болонью на пятничный матч с «Виртусом».