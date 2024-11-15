Форвард «Фенербахче» Тарик Биберович подвернул голеностоп

Тарик Биберович получил травму.

Форвард «Фенербахче » подвернул голеностоп в матче Евролиги против «Жальгириса ». Баскетболиста унесли с поля.

Биберович набирает 10,5 очка и 2,9 подбора в среднем в матчах нынешнего сезона международного турнира.