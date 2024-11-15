Форвард «Фенербахче» Тарик Биберович подвернул голеностоп
Тарик Биберович получил травму.
Форвард «Фенербахче» подвернул голеностоп в матче Евролиги против «Жальгириса». Баскетболиста унесли с поля.
Биберович набирает 10,5 очка и 2,9 подбора в среднем в матчах нынешнего сезона международного турнира.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Мехмета Атахана Айдына
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