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Форвард «Фенербахче» Тарик Биберович подвернул голеностоп

Тарик Биберович получил травму.

Форвард «Фенербахче» подвернул голеностоп в матче Евролиги против «Жальгириса». Баскетболиста унесли с поля.

Биберович набирает 10,5 очка и 2,9 подбора в среднем в матчах нынешнего сезона международного турнира.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Мехмета Атахана Айдына
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