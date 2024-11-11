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Костас Слукас и Эргин Атаман должны принять участие во встрече с «Маккаби»

Костас Слукас восстановился после травмы плеча.

«Марюса Григониса и Костаса Адетокумбо не будет в составе, им нужно еще время.

Слукас тренировался с командой. 90%, что он будет на площадке.

Я болел последние 2-3 дня. Доктор сказал, что мне не нужно лежать в больнице. Это был вирус, я заболел, но теперь здоров и нахожусь с командой. Рассчитываю, что буду на скамейке завтра», – рассказал о готовности «Панатинаикоса» к матчу против «Маккаби» главный тренер Эргин Атаман.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BasketNews
травмы
logoTurkish Airlines EuroLeague
Эргин Атаман
logoМаккаби Тель-Авив
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Марюс Григонис
logoКостас Адетокумбо
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