Костас Слукас и Эргин Атаман должны принять участие во встрече с «Маккаби»
Костас Слукас восстановился после травмы плеча.
«Марюса Григониса и Костаса Адетокумбо не будет в составе, им нужно еще время.
Слукас тренировался с командой. 90%, что он будет на площадке.
Я болел последние 2-3 дня. Доктор сказал, что мне не нужно лежать в больнице. Это был вирус, я заболел, но теперь здоров и нахожусь с командой. Рассчитываю, что буду на скамейке завтра», – рассказал о готовности «Панатинаикоса» к матчу против «Маккаби» главный тренер Эргин Атаман.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BasketNews
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