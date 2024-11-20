Эрик Бледсоу проведет еще один сезон в Китае
Эрик Бледсоу возвращается в китайскую лигу СВА.
Бывший игрок НБА (34 года, 185 см) подпишет контракт с «Шанхаем», в составе которого провел два последних сезона.
«Шаркс» также усилятся экс-игроком «Самары» Джавонтэй Хоукинсом (31 год, 196 см).
В минувшем сезоне Бледсоу набирал 16,8 очка и 5,6 передачи за 22 минуты в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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