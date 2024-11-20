Эрик Бледсоу проведет еще один сезон в Китае

Эрик Бледсоу возвращается в китайскую лигу СВА.

Бывший игрок НБА (34 года, 185 см) подпишет контракт с «Шанхаем », в составе которого провел два последних сезона.

«Шаркс» также усилятся экс-игроком «Самары» Джавонтэй Хоукинсом (31 год, 196 см).

В минувшем сезоне Бледсоу набирал 16,8 очка и 5,6 передачи за 22 минуты в среднем за игру.