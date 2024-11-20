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Эрик Бледсоу проведет еще один сезон в Китае

Эрик Бледсоу возвращается в китайскую лигу СВА.

Бывший игрок НБА (34 года, 185 см) подпишет контракт с «Шанхаем», в составе которого провел два последних сезона.

«Шаркс» также усилятся экс-игроком «Самары» Джавонтэй Хоукинсом (31 год, 196 см).

В минувшем сезоне Бледсоу набирал 16,8 очка и 5,6 передачи за 22 минуты в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
logoЭрик Бледсоу
переходы
чемпионат Китая
Шанхай Шаркс
Джавонтэй Хоукинс
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