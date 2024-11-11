Маркелл Джонсон присоединится к «Шэньчжэнь Авиаторс»
Маркелл Джонсон перейдет в чемпионат Китая.
Разыгрывающий (26 лет, 188 см) ранее воспользовался опцией в контракте и покинул «Астану». Джонсон пропустил начало чемпионата Единой лиги ВТБ, но после 7 сыгранных матчей стал первым в турнире по средней результативности (25,1 очка) и эффективности (28,6).
Джонсон станет игроком «Шэньчжэнь Авиаторс».
Кроме него к китайскому клубу присоединятся защитник Аския Букер (31 год, 185 см) и центровой Тревор Томпсон (30 лет, 213 см).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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