Маркелл Джонсон присоединится к «Шэньчжэнь Авиаторс»

Маркелл Джонсон перейдет в чемпионат Китая.

Разыгрывающий (26 лет, 188 см) ранее воспользовался опцией в контракте и покинул «Астану». Джонсон пропустил начало чемпионата Единой лиги ВТБ, но после 7 сыгранных матчей стал первым в турнире по средней результативности (25,1 очка) и эффективности (28,6).

Джонсон станет игроком «Шэньчжэнь Авиаторс».

Кроме него к китайскому клубу присоединятся защитник Аския Букер (31 год, 185 см) и центровой Тревор Томпсон (30 лет, 213 см).