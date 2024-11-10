«Шанхай» отчислил защитника сборной Пуэрто-Рико Тремонта Уотерса

Тремонт Уотерс завершил выступление за «Шанхай».

Защитник сборной Пуэрто-Рико (26 лет, 178 см) набирал 18,5 очка и 7,8 передачи при 4 потерях в матчах китайского чемпионата этого сезона. Его команда занимала предпоследнее место в турнире с результатом 1-10. Также клуб отчислил 30-летнего американского центрового Джона Эгбуну (208 см), который получал мало игрового времени.

Уотерс набирал 10,3 очка и 2,3 передачи на олимпийском баскетбольном турнире этого года и вошел в символическую пятерку квалификационной стадии в Пуэрто-Рико.

«Шаркс» недавно подписали 22-летнего американского форварда Кеннета Лофтона.