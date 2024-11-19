Крист Кумадже покидает «Альбу» и продолжит карьеру в Китае

Крист Кумадже больше не будет выступать за «Альбу».

Центровой (28 лет, 221 см) переходит из берлинской команды в клуб СВА «Шаньдун».

30 октября Кумадже был отстранен на неопределенный срок за насилие в отношении своей бывшей девушки.

Кумадже набирал в среднем 4,4 очка и 8,0 подбора в Евролиге .