Крист Кумадже покидает «Альбу» и продолжит карьеру в Китае
Крист Кумадже больше не будет выступать за «Альбу».
Центровой (28 лет, 221 см) переходит из берлинской команды в клуб СВА «Шаньдун».
30 октября Кумадже был отстранен на неопределенный срок за насилие в отношении своей бывшей девушки.
Кумадже набирал в среднем 4,4 очка и 8,0 подбора в Евролиге.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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