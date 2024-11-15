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Дариус Бэйзли вернется в G-лигу из чемпионата Китая

Дариус Бэйзли возвращается в США.

24-летний форвард начал сезон в Китае, выступая за «Гуандун». Бэйзли набирал 13,6 очка, 8,5 подбора и 4,6 передачи при 51,5% реализации бросков с игры и 37,8% из-за дуги.

Баскетболист продолжит карьеру в лиге развития НБА, выступая, как и в прошлом сезоне, за фарм-клуб «Филадельфии».

Бэйзли был выбран 23-м на драфте-2019 НБА и отыграл 237 матчей в лиге за 5 сезонов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
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чемпионат Китая
G-лига
logoДариус Бэйзли
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