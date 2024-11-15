Дариус Бэйзли вернется в G-лигу из чемпионата Китая
Дариус Бэйзли возвращается в США.
24-летний форвард начал сезон в Китае, выступая за «Гуандун». Бэйзли набирал 13,6 очка, 8,5 подбора и 4,6 передачи при 51,5% реализации бросков с игры и 37,8% из-за дуги.
Баскетболист продолжит карьеру в лиге развития НБА, выступая, как и в прошлом сезоне, за фарм-клуб «Филадельфии».
Бэйзли был выбран 23-м на драфте-2019 НБА и отыграл 237 матчей в лиге за 5 сезонов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости