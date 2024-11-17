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  • Бывший игрок НФЛ: «На месте Бронни Джеймса я бы умолял «Лейкерс» разрешить летать с командой G-лиги на гостевые матчи»
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Бывший игрок НФЛ: «На месте Бронни Джеймса я бы умолял «Лейкерс» разрешить летать с командой G-лиги на гостевые матчи»

Райан Кларк считает, что Бронни Джеймс должен играть в гостевых матчах в G-лиге.

«Что касается Бронни Джеймса, который не летает с командой на выездные матчи. Вы говорите: «Ну, они останавливаются в Courtyard Marriott». Чего добился Бронни Джеймс, что он не должен останавливаться в Courtyard Marriott? Вы говорите: «Ну, они летают коммерческими рейсами». Чего добился Бронни Джеймс, что он слишком хорош, чтобы летать коммерческими рейсами?

В профессиональном спорте неважно, откуда ты родом, как тебя воспитывали, что было у твоих родителей. В профессиональном спорте важно, какой вклад ты можешь внести. И к игрокам относятся по-разному не из-за их родителей, а из-за их способностей вносить свой вклад.

На месте Бронни Джеймса я бы умолял Рича Пола, я бы умолял Джей Джей Редика, я бы умолял отца: «Пожалуйста, позвольте мне летать с этой командой. Пожалуйста, позвольте мне останавливаться в Courtyard Marriott. Пожалуйста, позвольте мне летать коммерческими рейсами. Пожалуйста, позвольте мне летать туда, где я смогу набрать больше шести очков в трех матчах, чтобы доказать не только своему клубу, что я достоин быть в этой команде, но и самому себе», – сказал бывший игрок НФЛ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Lakers Daily
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoНБА
G-лига
logoБронни Джеймс
Рич Пол
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