Андреас Пистиолис: «У ЦСКА чемпионская команда, мы играем хорошо»
Андреас Пистиолис оценил игру ЦСКА и назвал аспекты, в которых команда может прибавить.
Армейцы на данный момент возглавляют таблицу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с результатом 13-1.
«У нас чемпионская команда, мы играем хорошо. Постарались оставить лучшее, что было в золотом сезоне. Результат соответствует. Надо работать, быть усерднее в тренировочном процессе, чем противники.
Мы можем прогрессировать в принятии решений, качестве бросков. Нужно устранять повторяющиеся периодические ошибки. Речь больше об эволюции нашей игры», – заявил главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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