Андреас Пистиолис: «У ЦСКА чемпионская команда, мы играем хорошо»

Андреас Пистиолис оценил игру ЦСКА и назвал аспекты, в которых команда может прибавить.

Армейцы на данный момент возглавляют таблицу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с результатом 13-1.

«У нас чемпионская команда, мы играем хорошо. Постарались оставить лучшее, что было в золотом сезоне. Результат соответствует. Надо работать, быть усерднее в тренировочном процессе, чем противники.

Мы можем прогрессировать в принятии решений, качестве бросков. Нужно устранять повторяющиеся периодические ошибки. Речь больше об эволюции нашей игры», – заявил главный тренер ЦСКА .