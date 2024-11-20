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Андреас Пистиолис: «У ЦСКА чемпионская команда, мы играем хорошо»

Андреас Пистиолис оценил игру ЦСКА и назвал аспекты, в которых команда может прибавить.

Армейцы на данный момент возглавляют таблицу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с результатом 13-1.

«У нас чемпионская команда, мы играем хорошо. Постарались оставить лучшее, что было в золотом сезоне. Результат соответствует. Надо работать, быть усерднее в тренировочном процессе, чем противники.

Мы можем прогрессировать в принятии решений, качестве бросков. Нужно устранять повторяющиеся периодические ошибки. Речь больше об эволюции нашей игры», – заявил главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
Андреас Пистиолис
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
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