Андреас Пистиолис: «Астана» в последнее время играет с большой интенсивностью и без давления, это делает их опасными»

Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий матч против «Астаны».

«Как всегда, мы в первую очередь думаем о качестве своей игры. Это наша цель – показывать свой баскетбол и уважать соперника. «Астана» в последнее время играет с большой интенсивностью и без давления, это делает их опасными. Так что в предстоящей игре мы должны соответствовать уровню их позитивной энергии», – заключил главный тренер ЦСКА.

Встреча 1-й и последней команд турнира пройдет в Москве. «Астана» пока не побеждала в этом сезоне (0-14) и не выигрывала у ЦСКА (0-29).