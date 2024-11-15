Андреас Пистиолис: «Астана» в последнее время играет с большой интенсивностью и без давления, это делает их опасными»
Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий матч против «Астаны».
«Как всегда, мы в первую очередь думаем о качестве своей игры. Это наша цель – показывать свой баскетбол и уважать соперника. «Астана» в последнее время играет с большой интенсивностью и без давления, это делает их опасными. Так что в предстоящей игре мы должны соответствовать уровню их позитивной энергии», – заключил главный тренер ЦСКА.
Встреча 1-й и последней команд турнира пройдет в Москве. «Астана» пока не побеждала в этом сезоне (0-14) и не выигрывала у ЦСКА (0-29).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ЦСКА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости