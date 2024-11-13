Андреас Пистиолис перед матчем с «Уралмашем»: «ЦСКА находится на завершающей стадии очень сложного графика»
Андреас Пистиолис оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Уралмашем».
«Мы находимся на завершающей стадии очень сложного графика.
«Уралмаш» – сильный соперник, поэтому нам нужно забыть результат первой встречи с ними, играть очень серьезно и выкладываться на все 100 процентов», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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