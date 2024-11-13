Андреас Пистиолис перед матчем с «Уралмашем»: «ЦСКА находится на завершающей стадии очень сложного графика»

Андреас Пистиолис оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Мы находимся на завершающей стадии очень сложного графика.

«Уралмаш » – сильный соперник, поэтому нам нужно забыть результат первой встречи с ними, играть очень серьезно и выкладываться на все 100 процентов», – сказал главный тренер ЦСКА .