Андреас Пистиолис об «Уралмаше»: «Нам было очень приятно победить такую серьезную команду»
Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Уралмашем» – 77:70.
«Прежде чем говорить об игре, скажу, что я впервые играл против «Уралмаша» в Екатеринбурге. Я впечатлен болельщиками и залом, и уверен, что российскому баскетболу нужна организация такого высокого уровня.
Сегодня была тяжелая игра. Последнее время мы двигались в непростом расписании. Нам было очень приятно победить такую серьезную команду. Сегодня мы бросали с не самым хорошим процентом, однако контролировали ход игры. В какой-то момент «Уралмаш» позволил нам оторваться, это и привело к нашей победе.
Хочу поздравить противника с достойной игрой», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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