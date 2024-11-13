Андреас Пистиолис об «Уралмаше»: «Нам было очень приятно победить такую серьезную команду»

Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Уралмашем» – 77:70.

«Прежде чем говорить об игре, скажу, что я впервые играл против «Уралмаша » в Екатеринбурге. Я впечатлен болельщиками и залом, и уверен, что российскому баскетболу нужна организация такого высокого уровня.

Сегодня была тяжелая игра. Последнее время мы двигались в непростом расписании. Нам было очень приятно победить такую серьезную команду. Сегодня мы бросали с не самым хорошим процентом, однако контролировали ход игры. В какой-то момент «Уралмаш» позволил нам оторваться, это и привело к нашей победе.

Хочу поздравить противника с достойной игрой», – сказал главный тренер ЦСКА .