Андрей Кириленко: «По всем договоренностям и Тунис, и Ливия приедут с основными составами»
Сборная России сыграет с основными составами команд Ливии и Туниса.
Об этом сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.
«По всем договоренностям и Тунис, и Ливия приедут с основными составами. Допускаю, что будут точечные изменения, но мы ожидаем те составы, которые играли на Кубке Африки», – сказал Кириленко.
С 22 по 24 ноября в Москве пройдет товарищеский турнир с участием сборных России, Ливии и Туниса.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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