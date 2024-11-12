Сборная России сыграет с основными составами команд Ливии и Туниса.

Об этом сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.

«По всем договоренностям и Тунис, и Ливия приедут с основными составами. Допускаю, что будут точечные изменения, но мы ожидаем те составы, которые играли на Кубке Африки», – сказал Кириленко.

С 22 по 24 ноября в Москве пройдет товарищеский турнир с участием сборных России, Ливии и Туниса.