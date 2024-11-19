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Александр Щербенев о «Кубке Дружбы» с участием Туниса и Ливии: «Матчи этого турнира – отличный опыт»

Александр Щербенев рассказал о стартовавшем сборе команды России.

Национальная команда готовится к международному турниру «Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка».

«О соперниках по предстоящим матчам пока знаю немного. Нам предстоит подробный разбор игр команд, их составов, сильных и слабых сторон, тогда уже буду иметь конкретное представление. Но в любом случае матчи этого турнира – отличный опыт. И еще важно, что в сборную сейчас приехали ребята постарше – Антон Астапкович и Александр Ганькевич. Так что будет интересно и полезно в таком составе сыграть. И в любом случае прекрасно, что в нынешней непростой ситуации РФБ находит варианты, чтобы мы собирались и играли товарищеские матчи.

Мы уже прибыли в расположение сборной, и у нас прошла первая стягивающая тренировка. Атмосфера в команде как всегда прекрасная, все делятся впечатлениями по поводу сезона, шутят, рассказывают разные истории. С микроклиматом нет никаких проблем: все максимально позитивно», – заявил игрок сборной России и «Зенита».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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logoсборная России
Сборная Ливии
Александр Щербенев
logoЗенит
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