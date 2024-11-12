Андрей Кириленко: «Cборная России проведет сбор с 18 до 21 ноября»
Сборная России начнет подготовку к матчам против Туниса и Ливии 18 ноября.
«Cборная собирается с 18 до 21 ноября. Надеюсь, что все игроки из расширенного списка сыграют в товарищеском международном турнире среди национальных мужских сборных команд России и стран Африки», – сказал президент РФБ Кириленко.
С 22 по 24 ноября в Москве пройдет товарищеский турнир с участием сборных России, Ливии и Туниса.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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