Андрей Кириленко: «Cборная России проведет сбор с 18 до 21 ноября»

Сборная России начнет подготовку к матчам против Туниса и Ливии 18 ноября.

«Cборная собирается с 18 до 21 ноября. Надеюсь, что все игроки из расширенного списка сыграют в товарищеском международном турнире среди национальных мужских сборных команд России и стран Африки», – сказал президент РФБ Кириленко.

С 22 по 24 ноября в Москве пройдет товарищеский турнир с участием сборных России, Ливии и Туниса.