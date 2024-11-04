Майк Джеймс: «НБА не создана для таких, как я»
Майк Джеймс объяснил, почему не заиграл в НБА.
«Мне кажется, команды НБА видят во мне рискованный актив. Потому что каждый раз, когда я говорю с ними, не лично я, а через представителей, мы слышим: «Да, но если у тебя что-то пойдет не по плану, ты просто рассердишься, все бросишь и вернешься в Европу».
Все думают, что если я не буду играть столько, сколько хочу, то уйду. Все считают, что я перерос ту роль, которую мне хотят дать, но им нужно просто дать мне ее, чтобы я заслужил что-то большее. Это должен быть компромисс.
НБА – это здорово. Но эта лига не создана для таких, как я. Она больше подходит ребятам ростом два метра, которые высоко прыгают, играют в защите и стоят в углу площадки», – заявил 183-сантиметровый защитник «Монако».
Джеймс выступал в НБА за «Санз», «Пеликанс» и «Нетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SKWEEK
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости