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Майк Джеймс: «НБА не создана для таких, как я»

Майк Джеймс объяснил, почему не заиграл в НБА.

«Мне кажется, команды НБА видят во мне рискованный актив. Потому что каждый раз, когда я говорю с ними, не лично я, а через представителей, мы слышим: «Да, но если у тебя что-то пойдет не по плану, ты просто рассердишься, все бросишь и вернешься в Европу».

Все думают, что если я не буду играть столько, сколько хочу, то уйду. Все считают, что я перерос ту роль, которую мне хотят дать, но им нужно просто дать мне ее, чтобы я заслужил что-то большее. Это должен быть компромисс.

НБА – это здорово. Но эта лига не создана для таких, как я. Она больше подходит ребятам ростом два метра, которые высоко прыгают, играют в защите и стоят в углу площадки», – заявил 183-сантиметровый защитник «Монако».

Джеймс выступал в НБА за «Санз», «Пеликанс» и «Нетс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SKWEEK
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoНБА
logoМайк Джеймс 1990
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