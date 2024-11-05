Ник Нерс об эпизоде c Джоэлом Эмбиидом: «Игра поможет ему сфокусироваться»

Ник Нерс рассказал о взаимодействии с Джоэлом Эмбиидом после ссоры с репортером.

«Я узнал, как он себя чувствует, и постарался добиться того, чтобы он сосредоточился на наших общих задачах.

Больше всего переживаю о том, чтобы он быстрее смог оказаться на паркете, понимал, с кем мы играем, что они будут делать, что будет происходить. Мы вернулись к этой работе сегодня.

Игра поможет ему. Даст ему возможность сфокусироваться.

Мы уже на подходе. Делаем шаги в нужном направлении. Но пока ситуация в подвешенном состоянии», – заключил главный тренер «Филадельфии».

У команды нет ясности по поводу участия центрового в поездке в Лос-Анджелес, во время которой клуб встретится с «Клипперс » и «Лейкерс ».

НБА проводит расследование инцидента, связанного с толчком репортера, что может дополнительно повлиять на срок выхода баскетболиста на площадку.