Ник Нерс об эпизоде c Джоэлом Эмбиидом: «Игра поможет ему сфокусироваться»
«Я узнал, как он себя чувствует, и постарался добиться того, чтобы он сосредоточился на наших общих задачах.
Больше всего переживаю о том, чтобы он быстрее смог оказаться на паркете, понимал, с кем мы играем, что они будут делать, что будет происходить. Мы вернулись к этой работе сегодня.
Игра поможет ему. Даст ему возможность сфокусироваться.
Мы уже на подходе. Делаем шаги в нужном направлении. Но пока ситуация в подвешенном состоянии», – заключил главный тренер «Филадельфии».
У команды нет ясности по поводу участия центрового в поездке в Лос-Анджелес, во время которой клуб встретится с «Клипперс» и «Лейкерс».
НБА проводит расследование инцидента, связанного с толчком репортера, что может дополнительно повлиять на срок выхода баскетболиста на площадку.
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