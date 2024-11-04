Дэрил Мори и Элтон Бранд извинились перед репортером Маркусом Хэйсом за инцидент с Джоэлом Эмбиидом
НБА и «Сиксерс» разбираются в конфликтной ситуации с Джоэлом Эмбиидом.
Центровому не понравились упоминания его сына и погибшего брата в одной из статей колумниста Маркуса Хэйса, после чего баскетболист обострил возникший конфликт, толкнув репортера.
После инцидента президент клуба Дэрил Мори и генменеджер Элтон Брэнд провели встречу с журналистом, извинившись за инцидент и признав действия Эмбиида «неприемлимыми». Хэйс передал свою версию событий.
Позже репортер убрал упоминания родных из статьи и извинился в соцсетях: «Вижу, почему многие люди были расстроены этим. Извините. Спасибо за конструктивную критику».
НБА и «Сиксерс» разбираются в инциденте перед озвучиванием официальной позиции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
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