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Дэрил Мори и Элтон Бранд извинились перед репортером Маркусом Хэйсом за инцидент с Джоэлом Эмбиидом

НБА и «Сиксерс» разбираются в конфликтной ситуации с Джоэлом Эмбиидом.

Центровому не понравились упоминания его сына и погибшего брата в одной из статей колумниста Маркуса Хэйса, после чего баскетболист обострил возникший конфликт, толкнув репортера.

После инцидента президент клуба Дэрил Мори и генменеджер Элтон Брэнд провели встречу с журналистом, извинившись за инцидент и признав действия Эмбиида «неприемлимыми». Хэйс передал  свою версию событий.

Позже репортер убрал упоминания родных из статьи и извинился в соцсетях: «Вижу, почему многие люди были расстроены этим. Извините. Спасибо за конструктивную критику».

НБА и «Сиксерс» разбираются в инциденте перед озвучиванием официальной позиции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
происшествия
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